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Автор світлин з "Азовсталі" Дмитро "Орест" Козацький розповів про життя після визволення з полону. ФОТОрепортаж

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Знімки Дмитра з "Азовсталі" стали символом української незламності. Тепер він сам знявся у першій після визволення з полону фотосесії.

Фото Дмитра опублікували українські фотографи-документалісти Костянтин і Влада Ліберови, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", - цитують вони слова Дмитра.

Документалісти розповіли, що багато спілкувалися вчора: про Маріуполь, полон і звичайне життя: "Ви почуєте ці історії з майбутніх інтерв’ю. А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили".

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Фотографи написали, що спробували відтворити у цій серії знімків промінь світла, що пронизує Дмитра, як на фотографії з "Азовсталі", яку він опублікував перед виходом із заводу.

Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 01
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 02
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 03
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 04
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 05
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 06
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 07

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Топ коментарі

  • Elvic Vic
    Живи довго й щасливо , добра , світла людина й воїн ...
  • Vall Pavlenko
    які НЕЛЮДИ КАЦАПИ, до такого стану довести людей, хоча чому дивуватись, фашисти
  • Igor Butenko 2bccf522
    Тих що в Туреччині ви бачили лише в одязі, і він на них так само мішком висить. Лиця такі ж худі як і в Дмитра.
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