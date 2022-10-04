Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ. ФОТО
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Юристи компанії зрадниці України Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у столичній Пущі-Водиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.
Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко.
За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.
Повідомляється, що юристи викликали поліцію.
У коментарі один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".