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Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ. ФОТО

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Юристи компанії зрадниці України Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у столичній Пущі-Водиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.

Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко.

За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.

Повідомляється, що юристи викликали поліцію.

У коментарі один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".

Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ 01
Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ 02
Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ 03

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    паломниця хоче діньог
  • Підлога Маккартні
    Дайте им повестки!!!
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Мені чомусь здається,що ми дуже вже загрались в демократію.
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