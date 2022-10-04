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Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор. ФОТОрепортаж

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Захисники України офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у визволених населених пунктах.

Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 01
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 02
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 03
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 04
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 05
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 06
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 07
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 08
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 09

"Дякую нашим Збройним Силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій. Окремо зауважу: тим, хто евакуювався, ПОВЕРТАТИСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЩЕ ЗАРАНО!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.

"Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося - на все свій час", - резюмує він.

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Топ коментарі

  • A San
    Місто Лиман звільнено від рашистських загарбників! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
  • U A 03b737e8
    Герої ! Бажаю всім ПЕРЕМОГИ!
  • vadyan
    Як же я пишаюся нашою нацією!
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