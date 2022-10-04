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Коломойський навідався до НАБУ. ФОТОрепортаж

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4 жовтня 2022 р. Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України. Олігарх приїхав кортежем із супроводом.

За даними Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, у середині вересня 2022 р. детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі. Про це повідомляло видання "Дзеркало тижня". Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 р.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Коломойського провели обшук у справі "Укрнафти", - ЗМІ. ФОТО

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Невже з бункера виліз? Віддайте його Штатам і ленд-ліз запрацює на всі 100%
  • Fizko Kyiv
    Коли вже його до ФБР "навідають"?
  • Right Right 2d264255
    При наступному президенті
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