Новини Фото • Війна

Лиман після звільнення від російських окупантів. ФОТОрепортаж

14 25411
Як виглядає місто Лиман на Донеччині, яке нещодавно звільнили від загарбників-росіян.

Фото з Лиману опубліковані в телеграмі президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру", - написав Зеленський.

Він додав, що зупинити це можна лише в один спосіб: визволити наші землі.

Також дивіться: У російській катівні на Харківщині знайшли коробку з вирваними зубними коронками. ВІДЕО+ФОТО

Лиман після звільнення від російських окупантів 01
Лиман після звільнення від російських окупантів 02
Лиман після звільнення від російських окупантів 03
Лиман після звільнення від російських окупантів 04
Лиман після звільнення від російських окупантів 05
Лиман після звільнення від російських окупантів 06
Лиман після звільнення від російських окупантів 07
Лиман після звільнення від російських окупантів 08
Лиман після звільнення від російських окупантів 09
Лиман після звільнення від російських окупантів 10

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    100 лет назад была такая же история. Это не российские, а самый настоящий русский дух. Жить в говне как свинья и заставить всех вокруг быть такими же свиньями, а кто откажется - тех убивать. Бухать как черти, плодить сынков за пособие и подыхать в 50 лет - вся жизнь кацапа. Последние 200 лет не выиграли ни одной войны, которую им на блюдечке не поднесли союзники. 2 успеха за 100 лет существования - победа в WW2 за счет поляка Рокосовки с его обманными движениями и котлами (а не как Жуков просирать 200 танков на одном мосту при 3-4 потерях у нациков), и запуск в космос человека и спутника на ворованной ракете у немцев и с украинцем Королевым, который Ваньку очередного запустил в космос (Гагарин, наверное, был десятым или двадцатым Ванькой, остальные подохли, в то время как США при аварии ракеты без людей сразу на несколько лет прекращали запуски). Ну и все, остальной скот только жрал, бухал и срал.
  • Oper West
    «Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
  • Qq Qqq f1a4586b
    Орки. Зруйнувати, вбити, зґвалтувати, вкрасти, набухатись ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини