Лиман після звільнення від російських окупантів. ФОТОрепортаж

Як виглядає місто Лиман на Донеччині, яке нещодавно звільнили від загарбників-росіян.

Фото з Лиману опубліковані в телеграмі президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру", - написав Зеленський.

Він додав, що зупинити це можна лише в один спосіб: визволити наші землі.

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