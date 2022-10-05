Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі та вранці росіяни вели обстріли на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку під вогнем опинилась Авдіївка та села Очеретинської громади. В Авдіївці були поодинокі прильоти у старе місто, а зранку - масований артобстріл центру. Також вночі росіяни обстріляли Карлівське водосховище на території Очеретинської громади. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку потерпають Часовоярська, Бахмутська та Світлодарська громади. Часів Яр зазнав авіаудару - пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила. Вночі тривали обстріли Бахмута та Іванівського - 2 людини поранено, 2 будинки пошкоджено. У Світлодарській громаді було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ.

"Від російських обстрілів щодня гинуть та зазнають поранень мирні жителі Донеччини. Залишатися в області - небезпечно!", - нагадує він мешканцям регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лише за останні дні ворог втратив понад 10 одиниць техніки і багато особового складу", - репортаж із Авдіївки. ВIДЕО

















