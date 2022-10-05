Під час розбору завалів одного з приватних будинків в Ізюмі виявлено тіло людини. ФОТОрепортаж

Минулої доби під час розбору завалів одного з приватних будинків в Ізюмі рятувальники виявили тіло 1 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

"Минулої доби в Ізюмі рятувальники Зведеного загону ДСНС розібрали близько 20 тонн залишків будівельних конструкцій. Під час розбору завалів одного з приватних будинків виявлено тіло 1 особи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що піротехніками ДСНС проведено обстеження понад 11 га території, 15,8 км ЛЕП в Ізюмському та Чугуївському районах та 10,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 408 вибухонебезпечних предметів.

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