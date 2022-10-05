У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. ФОТОрепортаж
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На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України.
Про це повідомляє в телеграмі Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Цей курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України.
Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.
Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.
Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.