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У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. ФОТОрепортаж

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На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України.

Про це повідомляє в телеграмі Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Цей курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України.

Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.

Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.

Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

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У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ 01

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ 02

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ 03

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