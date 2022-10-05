В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії. ФОТО

Рорі Мейсон воював у складі Міжнародного легіону захисту України поблизу російського кордону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Рорі Мейсон загинув зі своїм підрозділом під час контрнаступу в Харківській області", - розповіли у Міжнародному легіоні захисту України

Родина Мейсонів дізналася про смерть Рорі від Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

Його батько Роб описав його як "звичайного молодого чоловіка з драйвом, цілеспрямованістю та переконаннями".

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю та рішучістю, а також його самовідданістю, коли він негайно вступив на службу на підтримку України" - сказав він.

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