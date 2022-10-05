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В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії. ФОТО

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В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії. ФОТО
Рорі Мейсон воював у складі Міжнародного легіону захисту України поблизу російського кордону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Рорі Мейсон загинув зі своїм підрозділом під час контрнаступу в Харківській області", - розповіли у Міжнародному легіоні захисту України

Родина Мейсонів дізналася про смерть Рорі від Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

Його батько Роб описав його як "звичайного молодого чоловіка з драйвом, цілеспрямованістю та переконаннями".

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю та рішучістю, а також його самовідданістю, коли він негайно вступив на службу на підтримку України" - сказав він.

В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії 01

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Топ коментарі

  • Колян Коляныч
    Спасибо мировым силам добра, которые помогают нам остановить этот армагедон.. Ирландскому Герою УКРАИНЫ - вечная память и слава..
  • Дмитро Піталов
    Велика дяка тобі та твоєму підрозділу! Ніколи не забудемо!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Вічна пам'ять Герою України і Ірландії, щирі співчуття його родині, українці пам'ятатимуть його подвиг.
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