В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії. ФОТО
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Рорі Мейсон воював у складі Міжнародного легіону захисту України поблизу російського кордону
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Рорі Мейсон загинув зі своїм підрозділом під час контрнаступу в Харківській області", - розповіли у Міжнародному легіоні захисту України
Родина Мейсонів дізналася про смерть Рорі від Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.
Його батько Роб описав його як "звичайного молодого чоловіка з драйвом, цілеспрямованістю та переконаннями".
"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю та рішучістю, а також його самовідданістю, коли він негайно вступив на службу на підтримку України" - сказав він.