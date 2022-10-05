Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція. ФОТО

Ворог обстрілює як населені пункти як на щойно звільнених територіях, так і вздовж лінії фронту.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії країни-агресорки на Херсонщині.Через потрапляння осколків снарядів у будинки, є тяжко травмовані місцеві жителі, пошкоджено та зруйновано десятки будинків, магазинів, побито дороги. Снаряди зачепили й лінію електропередач, люди живуть без світла, швидко відновити яке неможливо через постійні обстріли", - йдеться в повідомленні.

У Білозерській територіальній громаді через обстріли ворожою армією знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади. Власник оцінив збитки у 200 мільйонів гривень.







Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти на Херсонщині зазнають суттєвих втрат, шпиталі переповнені пораненими, - Соболевський