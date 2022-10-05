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Двох прихильників "русского мира", які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті . ФОТОрепортаж

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За матеріалами СБУ перед судом постануть двоє прихильників "русского мира", які виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Управління СБ України в Закарпатській області.

Слідчі Управління Служби безпеки України в Закарпатській області завершили досудове розслідування і передали до суду матеріали стосовно двох мешканців Закарпаття, які публічно виправдовували збройну агресію РФ проти України.

За даними слідства, зрадниками виявилися двоє мешканців Ужгорода та Міжгір’я, які відверто виправдовували звірства окупантів та дискредитували наших захисників.

Один із них навіть погрожував розстрілювати українських військовослужбовців у разі його мобілізації до лав ЗСУ.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у їхніх публікаціях та висловлюваннях публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт стосовно обох прихильників "русского мира". Вони обвинувачуються у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, тобто за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

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Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  01

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  02

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  03

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  04

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  05

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  06

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    знову уральські цигани ?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Дорогая, это не то, что ты подумала, соседка просто спросила, можно ли поцеловать у нас икону.
  • Amber
    Так, там дійсно , панує весь кодляк ОПЗЖ , який підлягає негайному знищенню , але ж ніт , вони сьогодні із слугами наріду в коаліціі !😠
    під потужним дахом зедермака !😠
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