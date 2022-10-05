Наслідки обстрілу військами РФ Вовчанська. Є загиблий та поранений, - Нацполіція. ФОТО
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Війська Росії 4 жовтня обстріляли деокуповане місто Вовчанськ на Харківщині, в результаті чого одна людина загинула та ще одна зазнала тяжких поранень.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Снаряди ворога влучили в багатоповерхівки у центральній частині міста. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення та знаходиться в реанімаційному відділені лікарні", - йдеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України за фактом обстрілу деокупованого міста Вовчанськ Харківської області.