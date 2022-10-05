Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини. ФОТОрепортаж 21+
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Одна з наших найкращих бойових бригад - 92-га механізована, та сама, яка врятувала Харків у лютому, завдала серію поразок у зустрічних боях з російськими резервами, які намагаються зупинити український наступ у східних районах Харківської області.
Так, підрозділи 1-го батальйону 92-ї бригади відбили за останній тиждень кілька масованих контратак угруповання російських військ у складі 1-ї батальйонно-тактичної групи 200-ї мотострілецької бригади, ротно-тактичної групи 55-ї мотострілецької горної бригади, окремого батальйону "Байкал" з Бурятії, окремого загону "Русич", підтриманих танками, артилерією та авіацією. Ворог був зупинений, а потім українські піхотинці знову пішли вперед. Треба відмітити, що росіяни намагались втримати позиції, бої неодноразово йшли на коротких дистанціях, впритул, штурмувати доводилось не тільки будинки, а навіть окремі кімнати. Бої йшли запеклі, на жаль, значні втрати були і в українських воїнів, але піхота 1-го батальйону перемолола усі російські резерви. Взяті значні трофеї, полонені, а на шляху до Сватово кинуто багато російських трупів.
Вічна пам’ять українським героям, швидшого повернення здоров’я пораненим, ви виграли ще одну битву, яка увійде в історію України.