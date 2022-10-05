Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила двох російських агентів в Одеській і Донецькій областях. Вони розвідували місця дислокації і маршрути переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні та сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, в однієї із поплічниць ворога вилучено топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ на Одещині. Саме по ньому окупанти планували завдати масований ракетний удар.

Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її на спробі передачі розвідданих.

"За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішувала" серед оточуючих", - йдеться у повідомленні.

Для збору розвідувальної інформації вона приховано спостерігала за об’єктами, визначала їх геолокацію та робила відповідні позначки на карті.

Зібрані відомості вона планувала передати представникам країни-агресора через анонімні месенджери.

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За даними СБУ, ще одну ворожу поплічницю затримали у Покровському районі на Донеччині. Зловмисниця намагалась передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Її "зв’язковим" був учасник терористичної організації "ДНР", який давав вказівки щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

"Насамперед ворога цікавила інформація про розташування бойових позицій українських військ та оборонних споруд на території району. Для комунікації використовували закритий канал електронного зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за вчинені ними злочини. Одній з них уже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.