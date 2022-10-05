Стрілянина у Чернівцях: затриманий розбещувач неповнолітніх помер, - Клименко (оновлено). ФОТО

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських під час спроби затримання.

Про це повідомив у фейсбуці глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника - вогнепальне поранення, його госпіталізовано", - нагадує Клименко.

За його словами, під час затримання зловмисник відкрив вогонь.

"Тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - зазначив глава Нацполіції.

Втім, пізніше у Нацполіції повідомили, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.

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