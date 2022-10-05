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Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву. ФОТОрепортаж

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Минулої ночі окупанти атакували дронами-камікадзе місто Біла Церква на Київщині.

Фото руйнувань у Білій Церкві, яку вночі росіяни атакували дронами-камікадзе, опублікувало REUTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, це вперше іранські безпілотники долетіли так далеко від лінії фронту.

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Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 02
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 03
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 04
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 05
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 06
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 07
Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву 08

Нагадаємо, вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 влучань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала. Пошкоджено три будівлі інфраструктури.

Також читайте: Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Топ коментарі

  • Палиця Василь
    не такий він вже і смішний, цей мопед(
  • Alex Alex 9d55ceb0
    В нас нічого немає. Є тільки купка злодіїв із кватртирами в Лондоні та Монако по 300 мільйонів дол і яхтами по 700 млн. Навіщо ті дрони, навіщо ППО чи ракети якщо у Лондоні завжди безпечно. Зараз батальйон Монако чудово там себе почуває
  • Ігор Медушівський
    Муйня це все !
    Саме головне - це асфальт і шашлички .
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