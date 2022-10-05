Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву. ФОТОрепортаж

Минулої ночі окупанти атакували дронами-камікадзе місто Біла Церква на Київщині.

Фото руйнувань у Білій Церкві, яку вночі росіяни атакували дронами-камікадзе, опублікувало REUTERS, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, це вперше іранські безпілотники долетіли так далеко від лінії фронту.

















Нагадаємо, вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 влучань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала. Пошкоджено три будівлі інфраструктури.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich