Росія передислокувала військових і техніку з бази у Валуйках Бєлгородської області, - ЗМІ. ФОТО

Росія перемістила особовий склад і техніку з військової бази у місті Валуйки Бєлгородської області – про це свідчать супутникові знімки Planet Labs.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

1 жовтня Planet Labs зафіксував, що військова техніка, включно із гелікоптерами, а також намети, в яких розміщується особовий склад, зникли з території військової бази у Валуйках Бєлгородської області, яка межує з Харківською, Сумською та Луганською областями України.





Військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти "Схем", припускають, що російських військовослужбовців і техніку перекинули до окупованої території Луганської області, а сама передислокація пов’язана, зокрема, із серією вибухів у Валуйках у Росії.

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