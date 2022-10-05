Сальдо та ще сімом колаборантам з Херсонщини оголошено підозру, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки викрили "нову порцію" ворожих поплічників, які допомагають росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Семеро із них отримали повідомлення про підозру у складі організованої злочинної групи, оскільки цілеспрямовано, та координуючись між собою, сприяли передачі РФ ресурсів Укрпошти. Окрему підозру отримала колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини. За завданням російських спецслужб вона передала ворогу дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців", - йдеться в повідомленні.

У провадженні нову підозру отримав ексрегіонал Володимир Сальдо, який добровільно "очолив" окупаційний режим у Херсонській області, його заступниця Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктор Фірман. Після захоплення росіянами області він погодився керувати незаконним утворенням "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

Наразі всім "чиновникам" оголосили про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу).

Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).

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