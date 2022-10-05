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Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців. ФОТОрепортаж

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Атака іранськими дронами-камікадзе міста Біла Церква вночі 5 жовтня викликала жваву дискусію в українському соціумі. Пропонуємо до уваги читачів думки деяких фахівців, які прокоментували цю атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, журналіст АрміяInform Сергій Місюра зазначив: "Головне, що побачив/знайшов по Білій Церкві та нічних дронах камікадзе: Перше фото самого двигуна. Я очікував, що він двотактний одноциліндровий, тому що схожий в польоті на мопед/бензокосу. А він виявився чотирьох циліндровий, але як відсутній глушак для збільшення дальності і потужності - ми його чуємо аж до 10 км.

Тому головне з нічних прильотів - ми вчимося. Повторення Миколаєва декілька місячної давнини вже не буде. На момент прильоту - усі були на вулиці, далеко від будівель. В результаті - ні одного загиблого! Одному солдату десь кирпичина відлетіла, але на швидкість руху це взагалі не впливає. Так, будівлям трохи прийдеться дах перебудувати, але головне - усі люди цілі!

На другому фото просто його зламки. Через які з двигуном ми дійшли висновку з фахівцями на місці - там усе іранське. Нічого російського. Велікая страна не може дрона з опозитним двигуном зробити))"

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Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 01
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 02

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 Володимир Яценко зазначає: "Ворога треба знати в обличчя. Інженери нашої команди долучилися до препарування "нутрощів" "Шахіда". На фото пристрій цифрового радіозв’язку. Декілька цікавих висновків :

- ембарго на постачання високотехнологічних компонентів в Іран має великі дірки - на центральному процесорі хоч і затерте маркування але певні ознаки 100 відсодково вказують що це потужний чіп виробництва ALTERA/INTEL

- Пристрій спроектовано фахівцями, які проходили навчання у Сполучених Штатах. Кожний світовий центр проектування електронних приладів має свої ознаки (як у художників). Цікаво, що іранські студенти не можуть навчатися у США на пілотів, а от долучитися до новітніх технологій у сфері радіоелектроніки - залюбки.

Головне - тепер ми маємо натхнення і таланти зробити нашого "ДОВБУША" краще. Слава Україні!"

Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 03

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Сергій Флеш пише: "Багато пишуть у приват: Чому ми не глушимо камікадзе?

Камікадзе летять згiдно координат зi супутників. В іранських дронах стоїть особлива антена супутникової навігації СRPA, яка дозволяє боротися з українськими перешкодами РЕБ та подміною супутникових координат.

Ця система може блокувати 1-2 сильних перешкоди вiд ЗСУ, а от три наших перешкоди вже дадуть якийсь результат.

Але:

1. Ми не можемо "закрити" всю країну, та всі військові об'єкти з розрахунку по три РЕБ на точку. Це фізично неможливо.

2. Так як CRPA антена відрізає всі перешкоди із землі, велику площу захистити не вийде навіть і з трьома РЕБ

3. Якщо при підльоті до військового об'єкту камікадзе "сліпне", він атакує випадковий об'єкт (може сарай, а може й школу). Тому не скрізь такі методи захисту є доцільними.

Рішення тільки в загороджувальних аеростатах з РЕБ, щоб перешкоди йшли на камікадзе зверху, але це трохи фантастично".

Також дивіться: Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву. ФОТОрепортаж

Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 04
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 05
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 06
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 07

Топ коментарі

  • виталий пахомов 7d73993d
    Вночі ворог завдав удару дронами-камікадзе по пункту постійної дислокації моєї бригади. Я там був лише раз у житті, але, принаймні, знаю, як виглядають ці древні будівлі.

    Я відчуваю з цього приводу лють. Але лють особливого роду. Вона стосується не тільки ворога.

    ***

    Ці іранські дрони пролетіли сотні кілометрів і уразили об'єкт у нашому глибокому тилу.

    Саме наявність ракет, котрі здатні уражати наш глибокий тил, було і є однією з суттєвих переваг РФ у війні з нами.

    А тепер виявляється, що примітивні дрони з двигунами внутрішнього згоряння можуть робити практично ту ж саму роботу, що і ці розхвалені крилаті ракети.

    І (виявляється!) ніхто нам, Україні, не заважав створити такі ж дрони у тисячних кількостях і бити за сотні і тисячі кілометрів у російській тил.

    Уявіть, скільки ешелонів з бронетехнікою, скільки таборів і казарм з особовим складом ми могли б знищити на дальніх підходах, щоб влни не прийшли сюди?

    Скільки жертв серед нашого війська і серед мирного населення ми могли б уникнути, якби ліквідували в перший же день війни максимум російських військ?

    А вони тоді нічим не відрізнялися від цілі, по якій сьогодні вдарили у Бідій Церкві росіяни.

    Чому Іран, країна під жорсткими санкціями зовні і з релігійною диктатурою всередині, зміг створити таку зброю, а ми, одна з найбільш ІТ-шних країн світу, відкрита Заходу - не змогла?

    ***

    Я двічі зустрічався з попереднім президентом, казав і конкретні, і абстрактні речі щодо необхідності розвитку галузі безпілотників у армії.

    Я зустрічався з розробниками і пропонував створити ударний безпілотник, щоб уражати військові цілі у Криму. Я хотів демонстративно це зробити, взявши політичну відповідальність на себе - щоб показати, що це грізна зброя, здатна радикально зменшити наш дисбаланс сил з агресором, збити його пиху.

    Природньо, що на мене дивилися, як на божевільного.

    Ні, вітчизняні розробники не бачили тут нічого складного.

    Просто це нікому не було потрібно, а для самих розробників це був ризик великих неприємностей від влади.

    Власне, і зараз фактично в Україні розробки приватними компаніями ударних бпла заборонено. У країні, котра стоїть на межі свого існування, і державна оборонка котрої на 95% складається з імпотенції та корупції, звичайним громадянам заборонено розробляти зброю.

    Цілі відділи у спецслужбах і органах правопорядку отримують зарплати з наших коштів - за те, що вони слідкують, щоб ніхто з пересічних українців не міг займатися розробкою зброї для захисту країни.

    Звісно, зброю все ж розробляють - але напівлегально, але лише ті, хто має блат у гурі-сбу-ссо...

    І панує над усім цим дивна атмосфера. Недостатньо кооперації, а багато ревнощів. Мало відкритості до своїх же побратимів, багато комерційного і-або вузького корпоративного інтересу.

    Я трачу свій майже неіснуючий вільний час на розробки і на те, щоб максимально ділитися досвідом з іншими. На жаль, так роблять далеко не всі, і чим ближче до офіційних статусів розробник, тим менше він співпрацює з іншими.

    Між тим наші, українські дрони - кращі, ********* за іранські.

    Лють, лють відчуваю я до росіян, аое не тільки до них.

    Залишається лише зціпити зуби, жебрати у читачів копійки, у командирів - вільні години. Довбати скелю, без сподівання на швидкий результат і на вдячність. https://www.facebook.com/igor.lutsenko
  • Evgeniy Tube
    Кикина, Анна Юрьевна

    26 сентября 2022 года, комиссия из представителей космических агентств стран-партнёров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа SpaceX Crew-5 с космонавтом Госкорпорации «Роскосмос» Анной Кикиной на пилотируемом корабле Crew Dragon. Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был запланирован на 3 октября 2022 года, но из-за урагана «Иэн» старт был перенесён более позднее время.

    В то время когда все вводят санкции, удаляют из спорта рашку всякие ***** спокойно работают с рашкосмосом
  • Garry Grant
    Так это не *****. Это как оказалось ещё хуже. "Маск."
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