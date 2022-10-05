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У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними. ФОТОрепортаж

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У нещодавно визволеному Лимані Донецької області знайдено поховання із понад 50 цивільними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані.

У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 01

Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. Хлопець, якого окупанти теж затримували та змушували хоронити, розповів, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 02
У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 03

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Окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни й організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили.

У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 04
У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 05

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