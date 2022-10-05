"Корабель для України" з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 жовтня 2022 року до румунського порту Констанца прибув один з найбільших за обсягом вантажів гуманітарної допомоги Україні від уряду Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Вантаж з понад тисячу тон складається з пожежно-рятувальних та медичних автомобілів, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах, аварійно-рятувального та захисного спорядження, медикаментів, наборів продуктів харчування та аварійно-ремонтного обладнання. Також, для тимчасової заміни мостових переходів передані понтонні мости довжиною понад 200 метрів.





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Офіційна передача вантажу Україні заплановано на 9 жовтня 2022 року у м. Сучава, гуманітарні грузи будуть доставлені до Харківської, Чернігівської, Запорізької та Одеської областей.