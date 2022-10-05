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"Корабель для України" з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 5 жовтня 2022 року до румунського порту Констанца прибув один з найбільших за обсягом вантажів гуманітарної допомоги Україні від уряду Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 01

Вантаж з понад тисячу тон складається з пожежно-рятувальних та медичних автомобілів, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах, аварійно-рятувального та захисного спорядження, медикаментів, наборів продуктів харчування та аварійно-ремонтного обладнання. Також, для тимчасової заміни мостових переходів передані понтонні мости довжиною понад 200 метрів.

Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 02
Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 03

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Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 04

Офіційна передача вантажу Україні заплановано на 9 жовтня 2022 року у м. Сучава, гуманітарні грузи будуть доставлені до Харківської, Чернігівської, Запорізької та Одеської областей.

Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 05

Топ коментарі

  • Валерий Викторович 053e9aad
    ермак уже первый в очереди , пару лямов в карман положить никогда не поздно.
  • Trevo Trow
    В ОПі вже долоньки спітніли.
  • Павел Иващенко
    Дякуемо,Францiя !!!
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