Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни. ФОТОрепортаж

Росіяни замінували кожен метр газопроводів високого тиску у Балаклійській громаді, аби їх неможливо було відремонтувати