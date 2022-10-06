Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни. ФОТОрепортаж

11 68212
Росіяни замінували кожен метр газопроводів високого тиску у Балаклійській громаді, аби їх неможливо було відремонтувати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Харківгаз".

Фахівці Харківгаз розпочали обстеження газопроводів середнього тиску в селі Червона Гусарівка Балаклійської громади. Діагностику проводять після перевірки трас розташування газових мереж саперами ДСНС.

Для обстеження перших 100 метрів газогону довелось знешкодити 104 міни.

Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту. Таким чином рашисти планували залишити людей без газу. Наразі газовики ремонтують пошкоджену агресором трубу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області через ворожі обстріли залишилися без електропостачання понад 17 тисяч абонентів, без газу - понад 200 тисяч, - ОВА

Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни 01
Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни 02
Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ladyar
    Це методи терористичних угрупувань. В цивілізованому світі, на жаль, цього ще до кінця не розуміють.
  • Welt Schmerz
    XDDDD

  • Валадімір Щєлєнскій
    В Україні загинуло 60к росіян. Це 120к очей. Діаметр ока - 24мм, що дає нам ~ 2.880км якщо очи викласти в ряд. Державний кордон України - 5618км. А це значить, що вже можна викласти Україну очима москалів в масштабі 1:200 Дякую.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини