Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж
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Росіяни усю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів.
"Попередньо, люди не постраждали. У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються", - зазначив Резніченко.
У інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.