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Тіла окупантів досі валяються у визволеному Лимані. Бродячі пси і коти починають їх їсти, - журналістка Станко. ФОТО 18+

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У Лимані на Донеччині досі валяються тіла росіян.

Про це пише у твіттері журналістка Анастасія Станко, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх потрохи забирають, але не встигають так швидко. Місцеві кажуть, що цих мертвих (13 чоловік) вивантажили просто на вулиці біля будинку, поранених забрали і поїхали, коли втікали. Картина жахлива: бродячі пси і коти починають їх їсти", - зазначає вона.

Тіла окупантів досі валяються у визволеному Лимані. Бродячі пси і коти починають їх їсти, - журналістка Станко 01

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Дуже шкода котів та собак, яким доводиться їсти цю мерзоту
  • Garry Grant
    Кацапам друг на друга просто насрать. Что уж говорить об их отношении к другим народам.
  • Белла Богун
    Згорнути в якусь канаву і засипати хлоркою, щоб не смерділи "руським духом".
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