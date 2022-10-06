Окупанти вдарили по Донеччині ракетами та артилерією, серед поранених дитина. Торецьк зазнав потужного артудару, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, за добу поліція зареєструвала 17 порушень законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ. Загинули цивільні мешканці, є поранені.
"Ворог обстріляв 13 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Гостре, Зарічне, села Кліщіївка, Костянтинівка, Новий Комар, Новоолександрівка,Тоненьке, Торське, Шевченко. Рашисти били із ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", "Град", артилерії. Внаслідок ракетного обстрілу селища Зарічне Лиманської громади поранено дитину 2008 року народження", - йдеться у повідомленні.
Зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об‘єктів - 7 житлових будинків, вогнетривкий комбінат, зерносховище, сільськогосподарську техніку, господарчі споруди, цивільні авто.
"За попередню добу зафіксовано задокументовано потужний артилерійський удар по Торецьку. Пошкоджено два багатоквартирних і сім приватних будинків, цех і залізниця", - додають у Нацполіції.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.