Окупанти вдарили по Донеччині ракетами та артилерією, серед поранених дитина. Торецьк зазнав потужного артудару, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські військові вдарили по Донеччині ракетами та артилерією, серед поранених дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу поліція зареєструвала 17 порушень законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ. Загинули цивільні мешканці, є поранені.

"Ворог обстріляв 13 населених пунктів - міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, смт Гостре, Зарічне, села Кліщіївка, Костянтинівка, Новий Комар, Новоолександрівка,Тоненьке, Торське, Шевченко. Рашисти били із ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", "Град", артилерії. Внаслідок ракетного обстрілу селища Зарічне Лиманської громади поранено дитину 2008 року народження", - йдеться у повідомленні.

























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Зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об‘єктів - 7 житлових будинків, вогнетривкий комбінат, зерносховище, сільськогосподарську техніку, господарчі споруди, цивільні авто.

"За попередню добу зафіксовано задокументовано потужний артилерійський удар по Торецьку. Пошкоджено два багатоквартирних і сім приватних будинків, цех і залізниця", - додають у Нацполіції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.