Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів. ФОТО

Міністерство оборони Іспанії відправили в Україну вісім позашляховиків, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медикаментів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Ця допомога через 4-5 днів сушею прибуде в Польщу, а потім попрямує в Україну. Найближчими днями Іспанія обіцяє передати ще 12 вантажівок: їх морем привезуть у близьку до України країну, а потім - відправлять безпосередньо в Україну.

У Міноборони Іспанії також повідомили, що їхні літаки вже здійснили 31 рейс, доставляючи допомогу Україні та вивозячи на лікування поранених військових.

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