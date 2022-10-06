Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів. ФОТО
10 55016
Міністерство оборони Іспанії відправили в Україну вісім позашляховиків, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медикаментів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Ця допомога через 4-5 днів сушею прибуде в Польщу, а потім попрямує в Україну. Найближчими днями Іспанія обіцяє передати ще 12 вантажівок: їх морем привезуть у близьку до України країну, а потім - відправлять безпосередньо в Україну.
У Міноборони Іспанії також повідомили, що їхні літаки вже здійснили 31 рейс, доставляючи допомогу Україні та вивозячи на лікування поранених військових.