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Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів. ФОТО

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Міністерство оборони Іспанії відправили в Україну вісім позашляховиків, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медикаментів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів 01

Ця допомога через 4-5 днів сушею прибуде в Польщу, а потім попрямує в Україну. Найближчими днями Іспанія обіцяє передати ще 12 вантажівок: їх морем привезуть у близьку до України країну, а потім - відправлять безпосередньо в Україну.

Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів 02

У Міноборони Іспанії також повідомили, що їхні літаки вже здійснили 31 рейс, доставляючи допомогу Україні та вивозячи на лікування поранених військових.

Також читайте: Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами

Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    В Запоріжжя тільки нічого не передавайте. Там баба губата з ОГА все краде.
  • Sophia-Maria Duglass
    Королева Летиция в украинской вышиванке , ВИВАТ , КОРОЛЕВА!!!

  • Mikhail F
    Дякуємо Іспанці!!!!
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