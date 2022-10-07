Уночі по Нікополю прилетіли майже 40 російських снарядів, окупанти шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж
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Війська РФ шість разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії.
Попередньо, люди не постраждали.
У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.
У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах лунала сирена, але минулося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно.