П’яте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури. ФОТО

Сьогодні балкер NEW ISLAND, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту "Чорноморськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.

Як зазначається, на його борту 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії.

Балкер приєднався до каравану з двома іншими суднами, які вийшли з портів Одеса та Південний. Разом ці судна доправлять 56,6 тис. тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,4 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 285 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Зокрема, 5 суден, які були зафрахтовані ВВП ООН, вивезли понад 150 тис. тонн української пшениці для Ефіопії, Афганістану та Ємену.

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