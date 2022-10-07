П’яте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури. ФОТО
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Сьогодні балкер NEW ISLAND, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту "Чорноморськ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.
Як зазначається, на його борту 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії.
Балкер приєднався до каравану з двома іншими суднами, які вийшли з портів Одеса та Південний. Разом ці судна доправлять 56,6 тис. тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,4 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшли 285 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Зокрема, 5 суден, які були зафрахтовані ВВП ООН, вивезли понад 150 тис. тонн української пшениці для Ефіопії, Афганістану та Ємену.