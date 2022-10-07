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Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій – найбільший танковий тягач Oshkosh.

Про це повідомляє пресцентр "Європейської солідарності, передає Цензор.НЕТ.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 01

Порошенко пояснює: коли Україна отримає танки натівського зразка, то їх перевозити зможуть тільки такі потужні тягачі.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 02

Кошти на одну з машин збирали волонтери на день народження п’ятого Президента, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

"Як ми і обіцяли – це те, що я чекав 26 вересня. Дякую Марині та Ірині Геращенко за таку ініціативу. Це те, про що мріють Збройні Сили України – найпотужніший, найбільший в світі і найновіший, який тільки можна знайти на складах довготривалого зберігання, крутий трак Oshkosh", – розповідає Порошенко.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 03

"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, становить приблизно 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ – а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" – вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", – пояснює Порошенко.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 04

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"Просто подивіться, який він величезний. Тут сидиш як у вертольоті. Висота становить декілька метрів. І тут все у дуже гарному стані. Тут є місця ще для 4-5 бійців, механіків або техніків", – показує Порошенко.

"Я вірю в те, що НАТО поставить нам танки. Я вірю в те, що вони будуть як американські, так і німецькі. І ми робимо все для того, щоб підготуватися", – пояснює п’ятий Президент.

14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа Громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.


Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 05

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 06

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    Скумбрію по 8.
  • Ksenia VB
    Ось вам піар від зелених.
    Дуже часто в марафоні крутять
  • AICS AICS
    а особисто Зьо щось купило?
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