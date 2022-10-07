"F#CK YOU PUTIN": глава Міноборони Чехії Чорнохова "привітала" Путіна з днем народження. ФОТО

7 жовтня міністр оборони Чехії Яна Чорнохова опублікувала фото, на якому вона одягнена у футболку з нецензурним написом, присвяченим російському диктатору Володимиру Путіну.

"Дякую своїм друзям з колекції "Подарунок Путіну" за подарунок для мене. Коли мені ще одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію стосовно одного з найбільших злочинців нашої епохи. Ми скоро переможемо", – написала Чорнохова. коментарі до фото, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Футболку, яку одягла міністр оборони Чехії, прикрашено написом "F#CK YOU PUTIN".

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