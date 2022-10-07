У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити. Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації. Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

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У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації. Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях. Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Хай спочивають з миром - рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", - розповів він.

















