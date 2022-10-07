На сайті президента йде збір підписів за присвоєння командиру батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину звання Героя України (посмертно). ФОТО

На сайті офіційного представництва президента України зареєстрували петицію про присвоєння командиру батальйону "Карпатська Січ" Олегу Куцину звання Героя України, посмертно.

Про це повідомив заступник начальника штабу батальйону "Карпатська січ" Руслан Андрійко, передає Цензор.НЕТ.

"24 лютого 2022 р. Олег Куцин, разом з побратимами відновив Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ".

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https://petition.president.gov.ua/petition/159880...

У перші місяці війни це утримання позицій в Ірпіні та Романівці та 4 спецоперації на чолі з Олегом Куцином-"КУМОМ" на Київщині (в тому числі зачистка Ірпіня, Стоянки та операція Neptutnus) будучи добровольцями, у співпраці з 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та інших підрозділів ЗСУ, в ході яких було знищено до 30 одиниць ворожої техніки, захоплено вороже БМП та взятий один полонений.

З 04.04.2022 "Карпатська Січ" була переведена на "Ізюмський напрямок".

06.04.2022 Карпатською Січчю під шквальним вогнем з різноманітних засобів ураження були зайняті позиції у селі Вірнопілля Харківської області.

За перший місяць батальйон відбив 5 спроб танкового штурму, знищив до 10 одиниць ворожої техніки, бійці вступали у прямий бій з розвідувально-диверсійними групами ворога (в тому числі у співпраці з 93 ОМБр "Холодний Яр").

19.05.2022 добровольчий батальйон "Карпатська Січ" був реорганізований у 49 Окремий стрілецький батальйон Сухопутних військ Збройних сил України. Куцин Олег Іванович став першим в історії ЗСУ командиром батальйону в званні "молодший лейтенант".

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За місяць було відбито 3 ворожі штурми, перший у складі 20 ворожих танків, підбито чи знижено до 15 одиниць ворожої техніки, захоплено 1 БМП (в тому числі у співпраці з "Білий Вовк" та 93 ОМБр "Холодний Яр").

18.06.2022 Карпатською Січчю за наказом Олега Куцина були проведені наступальні дії в напрямку с. Дмитрівка. О 5.00 штурмові групи висунулись та успішно виконали поставлені завдання. До 12.30 було завершено розмінування території, село взяте в оточення. О 13.00 розпочалась зачистка села. Штурмові групи вступили в контактний бій, завершили зачистку села без втрат в особовому складі.

19.06.2022 Олег Куцин загинув поблизу одного з СП Карпатської Січі у селі Вірнопілля Ізюмського району Харківської області внаслідок множинної мінно-вибухової травми. В останні хвилини свого життя Кум як і завжди був зі звичайними солдатами "на нулі", не відсиджуючись у тилах.

ОЛЕГ КУЦИН-"КУМ" присвятив боротьбі за Україну 33 роки життя. Він першим вивісив синьо-жовтий прапор у 1989 року на Закарпатті. Учасник "Революції на граніті" та Революції Гідності.

У 2014 році Олег Куцин, спільно з побратимами, створив та очолив окрему добровольчу чоту "Карпатська Січ". Командир відродив військову традицію Карпатської Січі 1938 року.

Впродовж 2014 – 2016 року ОДЧ "Карпатська Січ", активно брала участь під командуванням Олега Куцина у боях за Донецький аеропорт, село Піски, село Опитне, шахту "Бутовка" та село Водяне.

За час війни з московським ворогом Олег Куцин-"Кум" на своєму прикладі виховав сотні воїнів. Багато з них здобули військовий досвід та стали офіцерами", - розповів він.

Петиція була зареєстрована 15 серпня. Станом на 7 жовтня петиція зібрала 9074 підписи із 25 тисяч необхідних для розгляду. Для збору необхідної кількості підписів залишилося 39 днів. Підтримати петицію щодо присвоєння командиру "Карпатської Січі", Куцину Олегу Івановичу звання Героя України (посмертно) можна тут.



