Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах. ФОТОрепортаж

Фонд Сергія Притули та військова школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів за багатьма напрямками, в тому числі керування цивільними БпЛА у військових умовах, військовий зв’язок, системи управління боєм, військове управління.

Про це розповів шоумен та волонтер Сергій Притула, передає Цензор.НЕТ.

"Люблю таким похвалитися!!

Маємо результати першого місяця співпраці з Боривітер - військова школа, яка інтенсивно і цілком безоплатно займається підготовкою військовослужбовців України за багатьма напрямками, серед яких: керування цивільними БпЛА у військових умовах, військовий звʼязок, системи управління боєм, військове управління.

Звітую, і одразу кажу, що результатами надзвичайно потішений!!!

Цифри по програмам навчання наступні:

Військовий процес прийняття рішень і планування (MDMP) – двотижневий курс для 22 курсантів: командування та штабу підрозділу ССО.

Використання цивільних БпЛА у військових умовах – проведені навчання 220+ військових. Ця програма реалізовується школою завдяки співпраці з Мінцифрою та нашим фондом.

Використання DJI Matrice 300 у військових умовах – якісно підготували екіпажі для роботи (приблизна кількість 20 людей), також допомогли і з обладнанням.

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Основи військового звʼязку – за місяць підготовлено 85 курсантів.

Радіоелектронна розвідка (РЕР) – проведено перший 2 тижневий курс. Підготували 4 екіпажі по 5 осіб, які вже працюють на позиціях.

Провели 3 інтенсиви по роботі та встановленню "ПК Кропива" (програма для артилеристів, допомагає точно наводитись на цілі) для 234 військових з різних підрозділів.

Військова топографія – випустили перший курс з 26 слухачів.

І це тільки початок, у Школи і у нашого Фонду великі плани, будуть додаватись нові напрямки і розширюватись курси по вже існуючим.

Наслідком будуть не тільки збережені життя наших військових, але й довша тривалість використання дороговартісних ґаджетів, які ми за ваші кошти закуповлюємо для українського війська!

А це вже про відповідальне ставлення до кожної копійки, яку ви віддаєте на підтримку Армії!

Як кажуть у Школі Боривітер – "Ворог більший, ми повинні бути ефективнішими!"

І ми будемо!!!

В тому числі і з вашою допомогою, бо всі навчальні програми можливі завдяки вашим пожертвам!

Зробити свій внесок можна тут:

https://prytulafoundation.org/uk/projects/boryviter" - прозвітува Притула.







