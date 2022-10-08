7 суден із 172,6 тис. тонн агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

З портів Великої Одеси до країн Азії та Європи вирушили 7 суден із 172,6 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.

З порту ️Південний вирушив до В’єтнаму балкер CORNELIA M з 60 тис. тонн української пшениці. Від причалів Одеського порту вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту ️Чорноморськ балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

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