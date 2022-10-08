ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту. ДОКУМЕНТ
Про це йдеться у телеграм-каналі Цензор.НЕТ.
В оприлюдненому документі йдеться:
- про "прорив лінії оборони на південному напрямку", що вимагає евакуації кремлівських чиновників та місцевого гестапо до Росії терміново,
- що евакуація після знищення Керченського мосту буде здійснюватися на плавзасобах - по суті, моторних човнах.
Є також низка цікавих рекомендацій від Москви: наприклад, підірвати військові підприємства та боєкомплект у разі потреби.
Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.