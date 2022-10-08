Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Внаслідок удару 3 людини травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція.

Вся територія Донецької області — в зоні підвищеного ризику! Прилетіли може будь-куди і будь-коли", - йдеться у повідомленні.





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