У мережу потрапили супутникові знімки Керченського мосту до і після пожежі. ФОТО
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В мережі опублікували супутникові знімки PlanetScope, які із супутника сфотографували Керченський міст 7 та 8 жовтня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри публікують користувачі соцмереж.
Як повідомлялося, ранком 8 жовтня на Кримському мосту палала сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.