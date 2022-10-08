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У мережу потрапили супутникові знімки Керченського мосту до і після пожежі. ФОТО

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В мережі опублікували супутникові знімки PlanetScope, які із супутника сфотографували Керченський міст 7 та 8 жовтня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри публікують користувачі соцмереж. 

У мережу потрапили супутникові знімки Керченського мосту до і після пожежі 01

Як повідомлялося, ранком 8 жовтня на Кримському мосту палала сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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