Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 жовтня, о 10:00 на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася спільна молитва за Україну, український народ та всіх, хто захищає країну від ворога.