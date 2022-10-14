СБУ затримала "на гарячому" агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області. ФОТО

Агента Росії вдалося затримати під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових на Харківщині. У ході обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові оголошено про підозру та обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.



