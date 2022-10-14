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СБУ затримала "на гарячому" агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області. ФОТО

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СБУ затримала "на гарячому" агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області. ФОТО
Агента Росії вдалося затримати під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових на Харківщині. У ході обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.  

Чоловікові оголошено про підозру та обрано запобіжний захід  вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ затримала на гарячому агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області 01
СБУ затримала на гарячому агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області 02

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Топ коментарі

  • vsbu vsbu
    Знаю що говорю: хлопці вивчайте звязки цих підарів, там буде купа цікавого, родичі, знайомі, хронологія подій, коріння
  • Алекс Ростиков
    На палю та усі справи ...
  • Підлога Маккартні
    ***, 18 лет, а такой *******
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