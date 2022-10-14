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Вулична виставка "Полк Азов - Янголи Маріуполя" стартувала на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 14 жовтня об 11:00 на Софійській площі у Києві відбулося відкриття вуличної виставки "Полк Азов - Янголи Маріуполя", присвяченої захисникам і захисницям із підрозділу "Азов" Національної гвардії України, які віддали свої життя, обороняючи Маріуполь від російських загарбників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через значні випробування. Захисники України, патріоти, герої Нації гинуть за свободу і незалежність держави. Наш обов’язок – шанувати пам’ять про них", - повідомляють організатори виставки.

Упродовж місяця кожен охочий може прийти на Софійську площу у Києві і дізнатися більше про життєписи полеглих воїнів полку "Азов", найменшому з яких було 18 років, а найстаршому 63 роки. 

Авторка ідеї виставки у Києві про героїв полку "Азов" - Віра Литвиненко, мати бійця полкової розвідки полку "Азов" Литвиненка Владислава з позивним "Вектор".

Виставка "Полк Азов - Янголи Маріуполя" складається з інформаційних планшетів, які містять портрет та текст про життєпис Героя.

Організатори виставки у м. Київ - Віра Литвиненко та родини загиблих воїнів Полку "Азов" за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Київської міської державної адміністрації.

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Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 01
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 02
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 03
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 04
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 05
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 06
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 07
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 08
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 09
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 10
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 11
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 12
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 13
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 14
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 15
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 16
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 17
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 18
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 19
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 20
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 21
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 22
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 23
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 24
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 25
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 26
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 27
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 28
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 29
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 30
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 31
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 32
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 33
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 34
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 35
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 36
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 37
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 38
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 39
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 40
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 41
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 42
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 43
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 44
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 45
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 46
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 47
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 48
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 49
Вулична виставка Полк Азов - Янголи Маріуполя стартувала на Софійській площі у Києві 50

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

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