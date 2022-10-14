Новини Фото • Війна

У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку. ФОТО

7 64018
У тимчасово окупованому Маріуполі літні люди живуть у підвалі лікарні.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Приморський район. В підвалі зруйнованої лікарні залізничної дороги з березня досі мешкають 12 людей літнього віку. Виживають виключно через допомогу сусідів. Окупаційна влада просто не помічає подібних проблем, тому що в телевізор їх красиво не упакуєш", - зазначив він.

Також, за словами Андрющенка, за адресою вул. Кронштадтська 12, "цілий під'їзд змушено живе у підвалі та під'їзді".

"Квартири зруйновано вщент. А в той час в новий показовий квартал розподіляють наближених до окупаційної влади людей", - додав радник мера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі люди досі мешкають у підвалах та готують на вулиці, – Андрющенко. ВIДЕО

У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку 01
У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку 02

Топ коментарі

  • Галя Гусенко
    Ви не знаєте, чого вони хотіли. Це - просто старі безпомічні бабки. Які просто жили собі в Маріуполі, а потім росія вирішила їх врятувати. Навіть, якщо б вони особисто тягали боєкомплект для "Азову", це все одно не допомогло б. Весь південь України був зданий. За два тиждні росармія дійшла від Криму до Маріуполя. Подивться відстань на карті. Коли такі, як ви звинувачують у чомусь абсолютно незнайомих людей - це просто навішування ярликів і виправдання "зеленої" влади.
  • Підлога Маккартні
    Ети беспомащны бабки ходили на выбары и галасавали за ОПЗДжец и федорыча и прочих рыгов. Это такие же враги как и кацапы, и слуги нарита, по сути...
  • Сергей Пасько 5c19f8a4
    Не знаю, я навіть їхнім (кацапським) стареньким такого не бажав би , а фашист для них чомусь я.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини