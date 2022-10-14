У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі літні люди живуть у підвалі лікарні.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Приморський район. В підвалі зруйнованої лікарні залізничної дороги з березня досі мешкають 12 людей літнього віку. Виживають виключно через допомогу сусідів. Окупаційна влада просто не помічає подібних проблем, тому що в телевізор їх красиво не упакуєш", - зазначив він.

Також, за словами Андрющенка, за адресою вул. Кронштадтська 12, "цілий під'їзд змушено живе у підвалі та під'їзді".

"Квартири зруйновано вщент. А в той час в новий показовий квартал розподіляють наближених до окупаційної влади людей", - додав радник мера.

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