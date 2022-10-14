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На Закарпатті затримали двох "водолазів", які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною. ФОТОрепортаж

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На березі Тиси військовослужбовці відділу прикордонної служби "Вилок" Мукачівського загону затримали двох громадян України, які незаконно намагались перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МВС.

На Закарпатті затримали двох водолазів, які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною 01

"Близько 2-ї години ночі під час патрулювання прикордонний наряд помітив неподалік від кордону невідомих осіб, які мали намір переплисти через річку Тиса, щоб дістатися сусідньої Угорщини.

Чоловіків затримали, обидва вони були одягнені у гідрокостюми. Особисті речі, телефон та змінний одяг спритники ретельно замотали скотчем. Шукаючи мілководдя у стрімкій та повноводній Тисі, правопорушники ледь не потонули", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті затримали двох водолазів, які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною 02

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Зазначається. що на затриманих склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

На Закарпатті затримали двох водолазів, які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною 03


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Топ коментарі

  • Баритон Саша
    Ось і создать я Українська флотілія. Їх зразу на три роки служби.
  • Raccoonenko
    На ластах зекономили, от і попалися морські котики
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    В спецназ их, в морские свинки.
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