В окупованому Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО
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У Маріуполі російські окупанти намагаються завербувати підлітків у "неопіонерський путінюгенд".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ
"Чергова спроби вербовки юнаків у неопіонерській путінюгент. Вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 та демонстрували, який вишкіл мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" щодо вступу. Програма навчання ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші", - написав радник мера.