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В окупованому Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО

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В окупованому Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО
У Маріуполі російські окупанти намагаються завербувати підлітків у "неопіонерський путінюгенд".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Чергова спроби вербовки юнаків у неопіонерській путінюгент. Вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 та демонстрували, який вишкіл мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" щодо вступу. Програма навчання ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші", - написав радник мера.

В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у неопіонерський путінюгенд, – Андрющенко 01
В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у неопіонерський путінюгенд, – Андрющенко 02
В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у неопіонерський путінюгенд, – Андрющенко 03

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Топ коментарі

  • Urs
    надеюсь, этого бородатого ****** уже идентифицировали.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ета лапатний путлєр-югєнт.Дуже шкода дітей...
  • Aleks Козаченко
    а родители этих детей куда смотрят?
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