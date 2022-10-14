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СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області. ФОТОрепортаж

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У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається у відомстві, серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також понад сотню протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Замаскований склад із ворожими боєприпасами був у приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.

Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних Сил України.

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Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх "здавати" місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави.

"Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь. Задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку рашисти "звинуватили" у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань", - ідеться в повідомленні.

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Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже "СТО", до якого росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ.

СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 01
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 02
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 03
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 04
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 05
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 06
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 07
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 08
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 09

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Топ коментарі

  • Urs
    за б\к - благодарочка. Скоро вернём.
  • andi Mir
    Почвари, скільки ж вони занапастили життів? Я досі не розумію чому ще живі ті хто спеціально здав південь. Як каже ПАДАЛЬяк: "ми не підривали інфраструктуру , бо думали що "росіяни" - люди. Ви вдумайтесь бл, вони так думали із-за цього загинули тисячі українців, а наприклад ця мерзота на 44 місці серед найвеличніших українців. Про шашличника навіть не пишу.
  • Марта Шепель
    Виявили? У будинку культури? Замаскований?
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