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Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам. ФОТОрепортаж

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У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Медики розповіли Президентові про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Зокрема глава держави поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів. Госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Також тут налагоджена дієва система психологічної реабілітації.

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Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 01
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 02
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 03
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 04
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 05
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 06
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 07
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 08
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 09
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 10
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 11

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Порох привозить машини на фронт за свій кошт, Зє привозить шматочки крашаного алюмінія в коробочках в госпіталь за державний кошт. Ще й лікарів в шеренгу в коридорі шикує.
  • Марина Кравець
    зелене падло..щоб воно шашликами вмилось
  • Яр Холодний
    А рейтинг "Блазня" і псувать нікому не треба - сам справляється!
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