Завершено ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані (Донецька область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи з ексгумації ще понад 120 цивільних. Поліція встановлює обставини смерті кожної людини.

Тіла військових спрямовано до моргу. Після ідентифікації та встановлення причин смерті загиблих буде передано рідним для поховання", - йдеться у повідомленні.





Зараз поліцейські зосередили зусилля на ексгумації цивільних осіб із поховання, розташованого поруч із могилою військових.

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Загалом з 29 вересня до сьогодні поліція виявила у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації. З них 108 тіл було ексгумовано зі стихійних поховань, решту знайдено в будівлях і на вулицях. 85 загиблих - це цивільні мешканці, частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема осколкові поранення.





Поліцейські з’ясовують обставини смерті кожної людини. На сьогодні відібрано 44 зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Наразі поліцейськими встановлено 35 поховань на деокупованій території. За добу поліція отримала інформацію про ще 4 місця поховання.

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