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Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Сон кремлівського курдупеля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метою Росії має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України, - Медведєв

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Мінськ-3

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Відповідь путіну

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ліки від росіян

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Десь у бункері

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Тупикова гілка еволюції

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Цель достигнута

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дивіться, русаки, як треба мости будувати...

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Перші хвилини після російської атаки на українські міста

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...але це ще не все...

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Частичная могилизация

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Топ коментарі

  • Владислав Васильченко
  • Вася Шевченко f77d76ba
    навагоднее абращение пресидента расии....
  • Вася Шевченко f77d76ba
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