Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сон кремлівського курдупеля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метою Росії має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України, - Медведєв

Мінськ-3

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

Відповідь путіну

Ліки від росіян

Десь у бункері

Тупикова гілка еволюції

Цель достигнута

Дивіться, русаки, як треба мости будувати...

Перші хвилини після російської атаки на українські міста

...але це ще не все...

Частичная могилизация

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