Зеленський вручив ордени "Золота Зірка", відзнаки "Хрест бойових заслуг" і присвоїв почесні найменування військовим частинам. ФОТОрепортаж

У Києві біля Маріїнського палацу відбулись урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України за участі президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.





Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників, які загинули за Україну.

Глава держави вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України.













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Крім того, Зеленський вручив військову відзнаку "Хрест бойових заслуг".















Президент також вручив відзнаки "За мужність та відвагу" 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 503-му окремому батальйону морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 8-му полку оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії, 3-й бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії, 15-му Слов’янському полку Національної гвардії, 1-му прикордонному загону Державної прикордонної служби та 23-му загону морської охорони Державної прикордонної служби.







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Зеленський присвоїв військовим частинам почесні найменування. 138-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Наддніпрянська", 156-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ – почесне найменування "імені Максима Кривоноса" та 11-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України" – почесне найменування "Шепетівський".

Президент вручив бойові прапори та прапори з почесними найменуваннями військовим частинам. Бойові прапори отримали командири: 4-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, 118-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони, 120-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони, 129-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони.







Бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням вручені командирам: 3-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, якій присвоєно почесне найменування "Залізна", та 110-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, яка отримала найменування "імені генерал-хорунжого Марка Безручка".