Понад 50 російських снарядів прилетіло вночі по Нікополю, вранці окупанти завдали повторного удару по місту, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж (оновлено)
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину… Поранили двох людей.
Били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.
У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості.
У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Резніченко повідомив, що окупанти повторно обстріляли місто: "Ранком росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії.
Попередньо, поранені троє людей. Чоловік та дві жінки.
У місті понівечені будинки та адмінбудівлі. Деталі уточнюються".