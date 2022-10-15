Понад 50 російських снарядів прилетіло вночі по Нікополю, вранці окупанти завдали повторного удару по місту, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни усю ніч били із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольщини. Ранком росіяни знову завдали удару по Нікополю.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину… Поранили двох людей.



Били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.



У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості.



У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.



У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Резніченко повідомив, що окупанти повторно обстріляли місто: "Ранком росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії.



Попередньо, поранені троє людей. Чоловік та дві жінки.



У місті понівечені будинки та адмінбудівлі. Деталі уточнюються".













