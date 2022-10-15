Удар по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, заклад освіти та автостоянку. ФОТО

Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вранці ворог атакував об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнування.

"Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку. Комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів. Дякувати Богу, постраждалих немає", - зазначив він.

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